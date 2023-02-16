Ученые разработали таблетку для парализации сперматозоидов

В вопросах выбора контрацепции мужчины не могут похвастаться разнообразием. Основных вариантов два: либо презервативы — самая популярная, но отнюдь не идеальная опция, либо вазектомия, сопряженная с хирургическим вмешательством и если обратимая, то дорого и не всегда полностью.

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Есть, конечно и другие варианты: от «народных» и, естественно, крайне неэффективных, вроде прерывания полового акта, до научно-обоснованных, но не очень удобных, вроде нагревания тестикул до 37 градусов по Цельсию для блокирования репродуктивных функций.

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Теперь же в обозримом будущем у желающих может появиться и еще одна опция — контрацептивная таблетка краткосрочного действия.

Согласно исследованию в журнале Nature, ингибитор аденилатциклазы позволяет остановить формирование сперматозоидов. Получившие препарат мыши примерно на сутки лишались способности к размножению, но не теряли интереса к самкам. Комментирует андролог и уролог Василий Глушков.

«Если действительно без побочных эффектов, то эта инновация. Мне кажется, будет очень широко применяться, потому что оральные контрацептивы у женщин, к сожалению, периодически имеют побочный эффект. Мужчины в этом плане более ограничены, если не считать презервативы, которые, к сожалению, меняют ощущения и определенные вещи. Если половые партнеры постоянные и нет возможности проверить заболевания, передающиеся половым путем, это очень перспективная находка, изобретение. Думаю, что оно будет очень широко применяться у мужчин».

Преимущество пока безымянного ингибитора аденилатциклазы — это не гормональный препарат. Разработки мужских контрацептивов на гормональной основе по большей части сворачивались из-за спектра возможных побочных эффектов. К тому же мужчины, которые не способны самостоятельно вырабатывать аденилатциклазу, бесплодны, но не имеют других проблем со здоровьем.

Если таблетка действительно окажется условно безупречной, как надеются ученые, парам больше не придется выбирать между барьерной контрацепцией и гормональными препаратами для женщин, которые нередко вызывают побочные эффекты и имеют определенные ограничения — например, после 30 лет на фоне их приема у женщин увеличивается риск развития тромбоза.

О репутации гормональной контрацепции в России рассказывает замглавврача по женскому центру клинического госпиталя «Лапино» Анна Аргановская.

«Гормональная контрацепция стала более популярна. Не только оральные [препараты], но и внутриматочная гормональная контрацепция в виде гормональной спирали стали чаще использоваться и чаще назначаться врачами. Действительно, до сих пор еще существуют некоторые страхи. И доктора настороженно относятся к гормональным контрацептивам. И пациентки многого боятся — и поправиться, и потерять настроение, получив эмоциональную лабильность. Есть обсуждения в Сети и на форумах о разных мифах и страхах. Тем не менее мы пытаемся это преодолеть и стали чаще назначать гормоны. Мы боремся с необоснованными страхами, особенно когда гормональные препараты используются в качестве лечения некоторых гинекологических заболеваний».

От испытаний на мышах до коммерческой продажи мужских таблеток для контрацепции, даже в случае успеха дальнейших этапов разработки, может пройти как минимум несколько лет, а готовый препарат потребует реформы контрацептивной этики.