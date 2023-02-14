Ученые: Даже один разговор с другом в день снижает уровень стресса

Американские ученые провели исследование и установили, что хотя бы один разговор с другом в день способен снизить уровень стресса и повысить уровень счастья. О работе говорится в статье, опубликованной в издании Communication Research.Специалисты провели эксперимент, в котором участвовали более 900 человек. Их попросили общаться с друзьями в определенное время. В конце дня участники должны были ответить, как они себя чувствовали. Психологов интересовали такие понятия, как благополучие, одиночество, стресс и тревога.