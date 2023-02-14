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3 часа назад

Ученые: Даже один разговор с другом в день снижает уровень стресса

Мир24

Американские ученые провели исследование и установили, что хотя бы один разговор с другом в день способен снизить уровень стресса и повысить уровень счастья. О работе говорится в статье, опубликованной в издании Communication Research.Специалисты провели эксперимент, в котором участвовали более 900 человек. Их попросили общаться с друзьями в определенное время. В конце дня участники должны были ответить, как они себя чувствовали. Психологов интересовали такие понятия, как благополучие, одиночество, стресс и тревога.

Ученые: Даже один разговор с другом в день снижает уровень стресса
Фото: Мир24Мир24

Оказалось, что для улучшения самочувствия достаточно общаться с близким тебе по духу человеком раз в день. Общение усилило чувство привязанности, снизив уровень стресса. Если разговоров с другом (подругой) в течение дня было много, то и показатели благополучия возрастали.

«Чем больше вы слушаете своих друзей, чем больше вы проявляете заботы, чем больше уделяете времени тому, чтобы ценить мнение других, тем лучше вы себя чувствуете в конце дня», – прокомментировал результаты научной работы сотрудник Университета Канзаса Джеффри Холл.

Примечательно, что, по мнению ученых, телефонные звонки вполне способны заменить личное общение. При этом текстовые сообщения заменить дружеское общение не в силах.

Наука,Джеффри Холл,
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