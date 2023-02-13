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1 час назад

В Москве разработали новую технологию терапии рака и атеросклероза

ТАСС

Ученые компании "Система-БиоТех" из московского специализированного комплекса "Мосмедпарк" создали новую технологию терапии рака и атеросклероза, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра столицы.

Разработана новая технология терапии рака и атеросклероза
Фото: UnsplashUnsplash

"Компания "Система-БиоТех" из московского специализированного комплекса "Мосмедпарк" совершила серьезный рывок в создании эффективного и безопасного медикаментозного способа лечения таких заболеваний, как рак и атеросклероз. Специалисты предприятия, которое занимается разработками в области молекулярной биологии, генетики и клеточных технологий, патентуют новый вид таргетной терапии, получившей название Forced Protein Association", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что термин "таргетная терапия" в медицине используют для обозначения точечного лечения злокачественных образований. Этот метод считается более действенным и щадящим для организма, чем, например, химиотерапия, когда при уничтожении раковых клеток могут пострадать и здоровые.

"В основе нашей технологии лежит принцип форсированного взаимодействия патологического белка с клеточными структурами, необходимыми для его естественной деградации, - лизосомами. Разработанные с помощью технологии молекулы фактически выступают мостом, направляющим патологический белок в лизосомы для его разрушения", - приводятся в сообщении слова генерального директора компании "Система-БиоТех" Артема Сиразутдинова.

С помощью этой технологии компания получила две молекулы. И если одна транспортирует белок в лизосомы, из-за чего достигается эффект замедления роста опухолевых клеток, вторая очищает плазму крови от белка, ответственного за развитие атеросклероза. Такая молекула направляет патологический белок в клетки печени, где он уничтожается в лизосомах по тому же принципу.

Уточняется, что создание молекул для деградации белков - новейшее направление фармакологии. Исследованиями в этой области занимаются ученые многих стран, включая представителей крупнейших швейцарских фармацевтических компаний. У российских специалистов на создание разработки ушло четыре года.

Наука,Артем Сиразутдинов,
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