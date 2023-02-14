Ранее неизвестное неврологическое заболевание открыли ученые из США

Ученые из Национального исследовательского института генома человека NIH и Программы недиагностированных заболеваний (США) открыли новое неврологическое заболевание. Оно вызывает проблемы с координацией движений и речью, сообщает npj Genomic Medicine.

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Ученые выявили троих детей с данным заболеванием. Двое их них состояли в близком родстве. У всех троих наблюдались нарушения координации и речи, а у одного пациента – нарушения в работе мозжечка.

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Генетический анализ показал, что у пациентов присутствуют мутации в обеих копиях гена ATG4D. Этот ген связан с аутофагией – процессом, в ходе которого клетки избавляются от поврежденных белков и других дефектных частей. Известно, что от аутофагии зависит выживание нейронов.

Первые доказательства влияния ATG4D на здоровье мозга появились в 2015 году. Тогда ученые выявили генетическое неврологическое заболевание у собак лаготто-романьоло – итальянской породы, которая из-за хорошего чутья используется для поиска трюфелей. Животные с мутациями в гене страдали от атрофии мозжечка и испытывали проблемы с координацией движений.

Дальнейшие исследования показали, что такие мутации у человека могут привести к образованию дисфункциональных белков. В геноме человека есть три других гена, которые выполняют схожие функции, и они способны компенсировать потерю ATG4D, но не во всех клетках. Так, мутации в клетках кожи не влияли на процесс аутофагии. Но в головном мозге все может быть иначе.

«Мозг невероятно сложен, и нейроны выполняют очень специализированные функции. Чтобы соответствовать этим функциям, разные нейроны используют разные гены, поэтому изменения в избыточных генах могут оказать серьезное влияние», – пояснила старший автор исследования, доктор медицинских наук Мэй Кристин Маликдан.