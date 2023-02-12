Ученые: как заранее определить вероятность облысения у мужчины

Всем, кому интересно, как будет выглядеть их парень через десять (пятнадцать, двадцать — нужное подчеркнуть) лет, посвящается. Ученые из тайваньского медицинского университета Гаосюн обнаружили неожиданный способ предсказать развитие андрогенной алопеции, другими словами — облысения по мужскому типу. Они провели исследование на 240 мужчинах старше 37 лет и выяснили, что ранним облысением страдали те респонденты, безымянные пальцы которых были длиннее указательных. Эта особенность, по мнению ученых, говорит о повышенном содержании гормона дигидротестостерона, а именно он — главный «виновник» раннего расставания с шевелюрой.