Ученые: как заранее определить вероятность облысения у мужчины

Всем, кому интересно, как будет выглядеть их парень через десять (пятнадцать, двадцать — нужное подчеркнуть) лет, посвящается. Ученые из тайваньского медицинского университета Гаосюн обнаружили неожиданный способ предсказать развитие андрогенной алопеции, другими словами — облысения по мужскому типу. Они провели исследование на 240 мужчинах старше 37 лет и выяснили, что ранним облысением страдали те респонденты, безымянные пальцы которых были длиннее указательных. Эта особенность, по мнению ученых, говорит о повышенном содержании гормона дигидротестостерона, а именно он — главный «виновник» раннего расставания с шевелюрой.
В общем, предупрежден — вооружен: можно сделать этот нехитрый тест и заранее начать копить на трансплантацию. Благо эта процедура сейчас буквально поставлена на конвейер и уже давно не является чем-то, что нужно скрывать. О своем опыте охотно рассказывают знаменитости в диапазоне от Славы Марлоу до Стаса Михайлова. И не только мужчины: совсем недавно всеми подробностями пересадки волос с подписчиками поделилась Айза-Лилуна Ай.