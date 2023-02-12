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2 часа назад

Ученые: как заранее определить вероятность облысения у мужчины

Super.ru

Всем, кому интересно, как будет выглядеть их парень через десять (пятнадцать, двадцать — нужное подчеркнуть) лет, посвящается. Ученые из тайваньского медицинского университета Гаосюн обнаружили неожиданный способ предсказать развитие андрогенной алопеции, другими словами — облысения по мужскому типу. Они провели исследование на 240 мужчинах старше 37 лет и выяснили, что ранним облысением страдали те респонденты, безымянные пальцы которых были длиннее указательных. Эта особенность, по мнению ученых, говорит о повышенном содержании гормона дигидротестостерона, а именно он — главный «виновник» раннего расставания с шевелюрой.

Ученые: как заранее определить вероятность облысения у мужчины
Фото: Super.ruSuper.ru

В общем, предупрежден — вооружен: можно сделать этот нехитрый тест и заранее начать копить на трансплантацию. Благо эта процедура сейчас буквально поставлена на конвейер и уже давно не является чем-то, что нужно скрывать. О своем опыте охотно рассказывают знаменитости в диапазоне от Славы Марлоу до Стаса Михайлова. И не только мужчины: совсем недавно всеми подробностями пересадки волос с подписчиками поделилась Айза-Лилуна Ай.

Наука,Стас Михайлов,
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