Ученые установили, что без регулярного секса люди глупеют

Специалисты из Кливленда установили, что происходит с организмом человека без регулярного секса. Они заявили, что это частично физическое, частично ментальное занятие, передаёт научный журнал The Healthy.

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По словам авторов работы, когда люди занимаются сексом, они контактируют «кожа к коже». Такой контакт является основным способом, которым люди утешаются.

«А ещё сексуальная связь способна регулировать настроение, благодаря выбросу гормона хорошего самочувствия – окситоцина», – отмечено в сообщении.

Помимо того, половой акт несёт ответственность за потенциальный рост риска рецидивирующих инфекций мочевого пузыря, из-за возможного распространения бактерий. Итоги исследования показали, что 80% инфекций у женщин в пременопаузе образовываются на протяжении 24 часов после секса, а частота половых контактов является сильнейшим предиктором рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей.

Также учёные установили, что без регулярного секса люди глупеют. В рамках исследования, люди, которые занимались более регулярной сексуальной активностью, набрали больше баллов в тестах, определяющих вербальные и пространственные навыки.