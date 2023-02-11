Ученые: снижение калорийности пищи замедляет старение

Ограничение калорий помогает снизить темпы старения. Ученые пришли к таким выводам в результате исследования, проведенного в Колумбийском университете. Об этом рассказал нутрициолог Станислав Тимонов.

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«Ученые проверили метки метилирования в ДНК, извлеченной из лейкоцитов, и обнаружили, что ограничение калорий замедляет темпы старения на 2—3%», — рассказал Станислав Тимонов в материале «Ридуса».

Исследование CALERIE Phase-2 стало первым в истории контролируемым рандомизированным исследованием эффектов длительного ограничения калорий. Участников исследования поделили на две группы: первая питалась как обычно, а вторая была ограничена в потреблении калорий на 25%. Анализы проводились в начале исследования, через год соблюдения диеты и через два года.