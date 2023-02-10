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1 час назад

Обнаружен ключевой фактор жировой болезни печени

Lenta.ru

Исследователи Школы медицины Университета Вирджинии обнаружили ключевой фактор развития неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Genome Research.

Обнаружен ключевой фактор жировой болезни печени
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Предыдущие исследования показали, что клеточные ядра могут становиться морщинистыми, что связано с такими распространенными метаболическими заболеваниями, как диабет, жировая болезнь печени или даже старение. В новой работе было показано, что образование складок на ядерной ламине влияет на активность генов, контролирующих накопление жира. Когда эти гены становятся гиперактивными, печень наполняется избыточным жиром, что приводит к неалкогольной жировой болезни печени.

Чтобы подтвердить свои выводы, исследователи изучили клетки печени, взятые у пациентов в возрасте от 21 до 51 года с НАЖБП, и обнаружили дефекты в ламине. Эта структура действует как связующее звено между ядерной мембраной и содержащимся внутри генетическим материалом, называемым хроматином. Это помогает объяснить, почему болезнь может поразить людей любого возраста, и должно быть полезно для выявления тех, кто находится в группе риска.

В настоящее время не существует лечения неалкогольной жировой болезни печени и метода стратификации пациентов на группы риска. По словам ученых, результаты могут привести к улучшению стратификации и новому лечению без побочных эффектов, при котором восстановление функции пластинки возвращает клетку в здоровое состояние с соответствующей экспрессией генов.

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