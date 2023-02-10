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4 часа назад

Изучено влияние фталатов на здоровье женщин

Lenta.ru

Команда ученых из Школы общественного здравоохранения Мичиганского университета изучила влияние фталатов на здоровье женщин. Оказалось, что эти химические вещества, содержащиеся в пластмассе, увеличивают риск развития диабета до 63 процентов. Результаты работы описываются в The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Изучено влияние фталатов на здоровье женщин
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Фталаты — эфиры фталевой кислоты, вещества, разрушающие эндокринную систему (EDC), которые широко распространены в промышленности. Они используются для придания пластмассе и резине гибкости и эластичности, а также часто применяются в косметике, в упаковке для пищевых продуктов и в детских игрушках. Предыдущие исследования уже доказали, что эти соединения связаны со снижением фертильности.

Авторы проанализировали данные 1308 женщин, за которыми наблюдали в течение шести лет. У примерно пяти процентов участниц за этот срок диагностировали диабет. У женщин европеоидной расы, подвергшихся воздействию высоких уровней фталатов (моно-изобутилфталата, монобензилфталата, монокарбоксиоктилфталата, монокарбоксиизононилфталата и моно (3-карбоксипропила)), вероятность развития диабета была на 30-63 процентов выше, чем у контрольной группы. При этом подобная статистика не была применима к чернокожим или азиатским испытуемым.

В будущем специалисты хотят более подробно изучить механизм негативного эффекта фталатов на метаболические заболевания, а также причину таких выраженных расовых различий.

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