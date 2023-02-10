Ограничение калорий на 25% замедляет темпы старения на 15%

Исследователи Колумбийского университета провели эксперимент и выяснили, что снижение калорийности употребляемой пищи на 25% может замедлить темпы старения и даже привести к значительному сокращению риска смертности. Об этом пишет журнал Nature Aging.

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В ходе работы одну группу людей на протяжении двух лет кормили низкокалорийной пищей, а участники второй группы придерживались своего обычного рациона. До и после исследования у всех добровольцев изучили уровень биомаркеров в ДНК, меняющихся с возрастом.

Согласно итогам, у людей из первой группы темпы старения замедлились на 2-3%, что, согласно более ранним исследованиям, приравнивается к снижению риска смертности на 10-15%.