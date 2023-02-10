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4 часа назад

Ученые определили, что ограничение калорий на 25% замедляет темпы старения на 15%

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Исследователи Колумбийского университета провели эксперимент и выяснили, что снижение калорийности употребляемой пищи на 25% может замедлить темпы старения и даже привести к значительному сокращению риска смертности. Об этом пишет журнал Nature Aging.

Ограничение калорий на 25% замедляет темпы старения на 15%
Фото: FBM.ruFBM.ru

В ходе работы одну группу людей на протяжении двух лет кормили низкокалорийной пищей, а участники второй группы придерживались своего обычного рациона. До и после исследования у всех добровольцев изучили уровень биомаркеров в ДНК, меняющихся с возрастом.

Согласно итогам, у людей из первой группы темпы старения замедлились на 2-3%, что, согласно более ранним исследованиям, приравнивается к снижению риска смертности на 10-15%.

Авторы работы отмечают, что такое длительное ограничение калорийности в рационе нецелесообразно для большей части населения, но результаты важны, так как доказывают возможность замедления старения Учёные не прекращают следить за участниками исследования, чтобы определить, может ли достигнутый первой группой результат оказать долгосрочное воздействие на процесс старения.

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