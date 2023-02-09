«Отойди от экрана!»: чем на самом деле телевизор вредит здоровью

«Отойди от телевизора! Отодвинься от экрана!», – не уставали повторять когда-то взрослые, пугая нас вредоносным излучением. Сейчас для многих телевизор по-прежнему остается основным домашним развлечением. Насколько он опасен?

Фото: Русская семерка Русская семерка

Ученые пришли к заключению, что для человека вредным является интенсивность электромагнитного поля, превышающая 0,2 мкТл (микротеслы). А наши старые добрые ЭЛТ телевизоры (с электронно-лучевой трубкой или кинескопом), которые до сих пор работают во многих наших домах, генерируют электромагнитные поля в 2 мкТл. Впрочем, речь идет о показаниях прибора в непосредственной близости от телевизора – с удалением от него магнитное поле постепенно угасает. Наиболее защищенной частью ЭЛТ телевизора считается экран, безопасным расстоянием от которого будет 1,1 метр. А вот от менее защищенной боковой стенки, по мнению все тех же ученых расстояние должно быть 1,2 метра.

Видео дня

Электромагнитные волны отрицательно виляют на людей с ослабленной иммунной, гормональной и эндокринной системой, но особую опасность они представляют для детей и беременных женщин. Исследования шведских и британских ученых показывают, что у людей, живущих в условиях постоянного воздействия электромагнитного поля, шансы заболеть лейкемией возрастают в 3 раза. Такие люди чаще страдают репродуктивными, вегетативными, сердечнососудистыми и даже психическими заболеваниями. Правда в исследованиях не сообщается, на каком расстоянии и какое время нужно проводить возле телевизионных экранов, чтобы подобный риск приобрел реальные очертания.

Однако телевизор производит и более опасный вид излучения – ионизирующее, которое мы знаем как рентгеновское. Оно возникает при «бомбардировке» электродами защищенного экрана. Появляющееся при этом анодное напряжение в норме составляет 20-25 кВ, но при неисправности экрана оно может превышать пределы напряжения в медицинских рентгеновских трубках – 90 кВ, отчего поднимается до опасных показателей и уровень ионизирующего излучения.

Существующее в США Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA – Food and Drug Administration), а также других категорий товаров устанавливает и обеспечивает стандарты производительности для электронных изделий. Так вот, федеральный стандарт ограничений изотопных излучений от телевизионных приемников, который был одобрен еще 25 декабря 1969 года, составляет 0,5 миллирентген в час. FDA проверяет поступающую на рынок технику и по сути дает гарантии, что показатели радиации не будут представлять опасности для общественного здоровья.

Важно также отметить, что телевизоры с жидкокристаллическими и плазменными дисплеями не способны испускать рентгеновское излучение. Как таковые, эти продукты не регулируются в стандартах FDA и не представляют опасности для здоровья людей.

Профессор Рочестерского института технологий Энди Карам также убежден, что жидкокристаллические и плазменные телевизоры не выделяют каких-либо излучений, потому что не используют высокоэнергетические электроны. Ну а что касается ЭЛТ телевизоров, то ученый уверен, что дозы облучения в них ничтожно малы. Он приводит аргумент, что если в течение года каждый день по нескольку часов поводить за телевизором, то доза облучения будет меньше чем от однократного посещения рентгеновского кабинета.

Действительно, многочисленные исследования так и не выявили специфических последствий для здоровья человека в результате воздействия в течение длительного времени низких доз излучения ЭЛТ телевизоров, но парадокс в том, что не существует такой нормы рентгеновских излучений, которая была бы признана абсолютно безопасной.

Потенциальной опасностью, которой подвергает нас телевизор, является мерцание экрана – мигание под воздействием формирующего изображение луча светящихся частиц люминофора. При просмотре телевизионной картинки такое мерцание практически неуловимо, но если на экран взглянуть боковым зрением, то оно становится хорошо заметным. Мигание частиц совпадает с частотой смены кадров: чем ниже частота – тем опаснее для здоровья. В первую очередь страдает зрение, и в частности сетчатка глаза. В старых моделях телевизоров частота мерцания была 50 Гц в секунду, в новых и более дорогих она достигает 100 Гц. Безопасной считается частота не менее 85 Гц.

Работающий ЭЛТ телевизор вырабатывает напряжение в несколько тысяч вольт, но при выключенном приборе может сохраняться остаточное напряжение, достигающее нескольких сот вольт, и если прикоснуться к незащищенному участку, то можно получить удар током. Пострадать от болезненного удара в первую очередь могут люди, страдающие пороком сердца. И хотя в телевизионные схемы стали добавлять разряжающие резисторы, лучше некоторое время после выключения не прикасаться к телевизору.

Как известно внутри телевизионной трубки содержится вакуум, который из-за давления наружного воздуха или механического повреждения экрана может взорваться. Специальный металлический бандаж в какой-то степени должен обезопасить наш телевизор от взрыва, однако он окажется бесполезным перед сильным ударом по экрану. Нужно быть острожным – разлетевшиеся осколки телевизионной трубки могут серьезно ранить.

Еще одной опасностью, исходящей от телевизора являются ядовитые соединения бария, скапливающиеся в катодах. Опасны в первую очередь отслужившие свой век телевизоры, поэтому они подлежат или захоронению, или вторичной переработке.Но проблемы нам создают не только старые ЭЛТ телевизоры, но и современные плазменные модели. Трехфтористый азот (NF3), который при нагревании образуется в плазменной панели, учеными был признан парниковым газом. По подсчетам специалистов 4000 тон этого газа было выброшено в атмосферу в 2008 году, а в 2010 году эта цифра удвоилась (период жизни NF3 не менее 500 лет). Американская организация Geophysical Research Letters полагает, что трехфтористый азот гораздо опаснее другого парникового газа – диоксида углерода.