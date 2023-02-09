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2 часа назад

Учёные из Тюмени и Казахстана разрабатывают новый препарат для борьбы с диабетом

FBM.ru

Эксперты из Тюмени и Казахстана разрабатывают новый препарат для борьбы с диабетом. Исследования показали, что некоторые синтезированные соединения показали большую степень связывания белков-ферментов, которые участвуют в переваривании углеводов в организме, в сравнении со многими антидиабетическими медикаментами.

Учёные разрабатывают препарат для борьбы с диабетом
Фото: FBMFBM

В Минобрнауки России сообщили, что указанные соединения могут быть основой для новых лекарств. Специалисты, с помощью компьютерных расчётов, провели биологический скрининг 12 новых производных. В результате установлена высокая перспектива для дальнейших углублённых исследований.

Теперь учёным предстоит провести исследования на подопытных животных для определения и подтверждения противодиабетической активности, а также острой токсичности.

Стоит отметить, что в РФ живёт более 5 млн человек с официально установленным диагнозом «сахарный диабет». Он способен привести к серьёзному повреждению многих систем организма. Для людей с диабетом доступ к лечению имеет решающее значение для жизни.

Наука,Минобрнауки России,
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