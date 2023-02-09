Учёные разрабатывают препарат для борьбы с диабетом

Эксперты из Тюмени и Казахстана разрабатывают новый препарат для борьбы с диабетом. Исследования показали, что некоторые синтезированные соединения показали большую степень связывания белков-ферментов, которые участвуют в переваривании углеводов в организме, в сравнении со многими антидиабетическими медикаментами.

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В Минобрнауки России сообщили, что указанные соединения могут быть основой для новых лекарств. Специалисты, с помощью компьютерных расчётов, провели биологический скрининг 12 новых производных. В результате установлена высокая перспектива для дальнейших углублённых исследований.

Теперь учёным предстоит провести исследования на подопытных животных для определения и подтверждения противодиабетической активности, а также острой токсичности.