Каким образом вызывающие рак вирусы герпеса прячутся от иммунитета

Ученые из университета Северной Каролины выяснили, что вирусы, вызывающие рак у человека, используют его собственный белок, чтобы избежать иммунного ответа хозяина. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

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Ранее было показано, что вирус герпеса, ассоциированного с саркомой Капоши (KSHV) и вирус Эпштейна-Барр (EBV) повышают риски развития некоторых видов рака. Эти вирусы эволюционировали вместе с людьми на протяжении миллионов лет, успев за это время разработать механизмы, позволяющие им избегать иммунной системы человека.

Один из приемов обнаружили авторы нового исследования: оказалось, что вирусы используют человеческий белок BAF, стимулируя его производство. В серии экспериментов биологи выяснили, что BAF способствует деградации другого белка, cGAS. Чем его меньше — тем менее интенсивно организм хозяина борется с инфекцией.