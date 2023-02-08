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1 час назад

Биологи выяснили, каким образом вызывающие рак вирусы герпеса прячутся от иммунитета

Газета.Ru

Ученые из университета Северной Каролины выяснили, что вирусы, вызывающие рак у человека, используют его собственный белок, чтобы избежать иммунного ответа хозяина. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Каким образом вызывающие рак вирусы герпеса прячутся от иммунитета
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ранее было показано, что вирус герпеса, ассоциированного с саркомой Капоши (KSHV) и вирус Эпштейна-Барр (EBV) повышают риски развития некоторых видов рака. Эти вирусы эволюционировали вместе с людьми на протяжении миллионов лет, успев за это время разработать механизмы, позволяющие им избегать иммунной системы человека.

Один из приемов обнаружили авторы нового исследования: оказалось, что вирусы используют человеческий белок BAF, стимулируя его производство. В серии экспериментов биологи выяснили, что BAF способствует деградации другого белка, cGAS. Чем его меньше — тем менее интенсивно организм хозяина борется с инфекцией.

Таким образом, перепроизводство BAF позволяет вирусам размножаться и распространяться более эффективно. Ученые считают, что этот белок может стать мишенью для лечения вирусов и вакцинации от них. Открытие может снизить заболеваемость раком, связанным с вирусами.

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