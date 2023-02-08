Медики предложили новый метод лечения редкой формы шизофрении

Исследователи из Северо-Западного университета в США обнаружили, что кальциевая передача в нейронах может быть потенциальным новым способом лечения редкой формы шизофрении. Результаты работы опубликованы в журнале Biological Psychiatry.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Передача сигналов кальция – это использование ионов кальция для связи и управления внутриклеточными процессами, часто на этапе передачи сигнала. Шизофрения характеризуется слуховыми и зрительными галлюцинациями, бредом и проблемами с формированием и сортировкой мыслей, что серьезно влияет на продуктивность и общее качество жизни. Пациентов с шизофренией можно лечить нейролептиками, однако эти препараты не лечат когнитивные симптомы. Более того, не все пациенты реагируют на эти лекарства.

Авторы работы отметили, что потенциальным решением для разработки новых методов лечения шизофрении являются индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК) — клетки, полученные из крови или кожи пациента, которые можно перепрограммировать в клетки любого типа в организме, включая нейроны.

Так, исследователи создали нейроны от двух пациентов с редкой формой шизофрении, содержащих мутацию «дупликация 16p11.2», которая увеличивает риск развития шизофрении в шестнадцать раз, и трех здоровых пациентов. Линии нейронных клеток выращивали в лаборатории в течение семи недель, пока не сформировались полные нейронные сети.