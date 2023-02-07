Биофизики МФТИ представили новый метод лечения аритмии

«Мы решили создать микроноситель, который можно вводить в организм малоинвазивно. Взяли отдельное волокно определенного состава и “посадили” на него стволовую клетку. Важно, что клетка также была на определенном этапе своего развития и превращения в кардиомиоцит. Направив такой микроноситель к сделанному на выращенной ткани рубцу, мы стали ждать, приживется или нет. Выяснилось, что приживается», — прокомментировала изданию заведующая лабораторией экспериментальной и клеточной медицины МФТИ Валерия Цвелая.