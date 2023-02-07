Чем опасны бессонные ночи для мозга студентов

Нейробиологи из Новосибирского государственного университета обнаружили в головном мозге циклические изменения общего количества информационных молекул РНК. Такие изменения могут достигать 10-15% от их общего количества. Об этом "Газете.Ru" рассказали в НГУ.
Ранее ученые предложили для диагностики опухолей оценивать изменения количества здоровых и больных клеток в органах по нарушениям количества специфических информационных молекул РНК.
Как установили в НГУ, эти изменения в количестве молекул РНК не приводят к гибели клеток мозга. Этот вывод опроверг ранее доминировавшую гипотезу.
"Более того, количество информационных молекул в мозге может временно измениться под действием сильного стресса, например, после однократного эпизода бессонницы. Все эти изменения в клетках нервной системы происходили в пределах нескольких часов, и, очевидно, не были связаны с изменением числа самих клеток мозга. Иначе у любого студента после пары бессонных ночей во время сессии можно было бы диагностировать тяжелое необратимое повреждение мозга и психики", – объяснил нейробиолог кафедры физиологии Факультета естественных наук НГУ Петр Меньшанов.
Ученые также подчеркнули, что не превышающие 20-25% изменения количества информационных молекул РНК нельзя трактовать как индикатор изменения числа клеток мозга.
"В живых клетках существует динамическое равновесие информационных молекул РНК, в котором синтез большого числа дополнительных молекул невозможен без разрушения ранее произведенных. Это делает клетки организма подобными более сложным экономическим системам, в которых существует предел производственных возможностей", – заключили авторы работы.