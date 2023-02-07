Чем опасны бессонные ночи для мозга студентов

"Более того, количество информационных молекул в мозге может временно измениться под действием сильного стресса, например, после однократного эпизода бессонницы. Все эти изменения в клетках нервной системы происходили в пределах нескольких часов, и, очевидно, не были связаны с изменением числа самих клеток мозга. Иначе у любого студента после пары бессонных ночей во время сессии можно было бы диагностировать тяжелое необратимое повреждение мозга и психики", – объяснил нейробиолог кафедры физиологии Факультета естественных наук НГУ Петр Меньшанов.