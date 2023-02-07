Снижение температуры тела связано с микробами

Последние несколько десятилетий температура тела человека уменьшается – 36,6 больше не норма. Специалисты из Мичиганского университета объяснили почему. Об этом пишет издание РИА Новости.

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В середине XIX века немецкий врач Карл Вундерлих собрал данные примерно о 25 000 человек, установив, что нормальная температура тела — 37 градусов, если термометр находится во рту, и 36,6 — если в подмышечной впадине. Эти значения на протяжении века служили медицинским стандартом.

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В 1992 году это проверяли американские учёные, протестировав 148 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 40 лет. Выяснилось, что только у 8% температура держится на установленном Вундерлихом уровне. У других участников исследования она была ниже в среднем на 0,4-0,5 градуса, а также менялась в течение дня.

А в 2017 году специалисты из Гарвардской медицинской школы поделились результатами исследования, которое длилось пять лет. В нём принимали участие более 35 000 человек. Средняя температура при оральном замере составила 36,6 градуса, при подмышечном — 36,1. При этом верхнее значение сохранилось прежним — 37,5.

Эксперты из Стэнфордского университета обобщили данные из разных исторических источников за период с 1862-го по 2017-й. После статистической обработки тренд на снижение температуры подтвердился. Оказалось, что нормальная температура тела человека уменьшается примерно на 0,03 градуса за десятилетие.

Биологи из Мичиганского университета заявляют, что ключевым фактором этого могут быть кишечные микробы. Наблюдая за пациентами, госпитализированными с сепсисом, они обнаружили, что состав микробиоты у больных сильно варьируется в зависимости от температуры. С её ростом резко растёт число бактерий из группы фирмикутов, которые влияют на иммунный ответ и метаболизм. Тесты на мышах подтвердили эти выводы.

Эффект «охлаждения» человеческого тела может быть также связан с активным использованием в последние несколько десятилетий антибактериальных препаратов.