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1 час назад

Лекарство от артрита может омолодить стволовые клетки крови

runews24.ru

Препарат от артрита действует также, как переливание молодой крови.

Лекарство от артрита может омолодить стволовые клетки крови
Фото: runews24.rurunews24.ru

Ученые ранее доказали, что переливание молодой крови улучшает когнитивные функции, повышает продолжительность жизни и замедляет процесс старения. Однако эти изменения временны, в связи с этим переливание крови относится лишь к симптоматическим решениям. Американские исследователи стремились найти системный подход для омоложения всей системы производства крови в организме.

Клетки крови производятся из стволовых клеток, которые расположены в костном мозге. Исследуя изменения в костном мозге у мышей, эксперты Колумбийского университета установили, что по мере старения там развивается воспаление, повреждающее клетки-предшественники. Дальнейшие наблюдения показали, что главную роль в процессе повреждения стволовых клеток играет цитокин IL-1B.

Для его блокировки ученые применили препарат анакинру, который одобрен для лечения ревматоидного артрита у людей. У грызунов такое лечение возвращало стволовые клетки крови в более молодое и здоровое состояние, что в итоге улучшало их функцию и регенерацию клеток крови.

При этом, эффект оказался еще выше, если препарат вводили в течение всей жизни мышей, а не только в «старости».

По мнению соавтора работы Эммануэля Пассеге, лечение противовоспалительными препаратами, которые блокируют IL-1B, поможет поддерживать более здоровое кроветворение у пожилых людей.

В настоящее время ученые подготавливают доклинические исследования, но тестирование препарата от артрита на людях может быть реализовано в ближайшей перспективе.

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