Создан антибиотик, активный против стойких больничных инфекций

"Антимикробные пептиды - перспективное средство для борьбы с микроорганизмами, вызывающими заболевания в больничных условиях. Они участвуют в формировании врожденного и приобретенного иммунитета и являются частью защитного механизма организма животных и человека. Эти вещества оказывают выраженное бактерицидное действие. Технология производства лекарств из них включает забор крови у здоровых и не иммунизированных доноров и выделение лейкоцитарной массы. Полипептиды получают из биологических объектов с помощью ультразвуковой обработки. При воздействии определенных частот на "белые" клетки крови изменяется их проницаемость. Мы оптимизировали этот способ, чтобы получить новые соединения", - рассказала руководитель проекта, профессор кафедры "Химия и биотехнология" Пермского Политеха Лариса Волкова.