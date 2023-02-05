Создан антибиотик, активный против стойких больничных инфекций

Специалисты Пермского политехнического института создали антибиотик нового поколения - на основе антимикробных пептидов. Антибиотик протестировали сначала на "эталонных" штаммах бактерий, а затем убедились, что он работает также против особо стойких патогенов, накапливающихся в больницах.
Антибиотикорезистентность - одна из серьезных проблем современной медицины. Появляются новые штаммы бактерий, устойчивые ко всем или почти ко всем видам известных антибиотиков. Поэтому ученые во всем мире ищут новые возможности и новые средства справляться с бактериальными инфекциями. Одно из направлений в этом поиске - создание лекарств на основе антимикробных пептидов, выделенных из человеческой крови.
"Антимикробные пептиды - перспективное средство для борьбы с микроорганизмами, вызывающими заболевания в больничных условиях. Они участвуют в формировании врожденного и приобретенного иммунитета и являются частью защитного механизма организма животных и человека. Эти вещества оказывают выраженное бактерицидное действие. Технология производства лекарств из них включает забор крови у здоровых и не иммунизированных доноров и выделение лейкоцитарной массы. Полипептиды получают из биологических объектов с помощью ультразвуковой обработки. При воздействии определенных частот на "белые" клетки крови изменяется их проницаемость. Мы оптимизировали этот способ, чтобы получить новые соединения", - рассказала руководитель проекта, профессор кафедры "Химия и биотехнология" Пермского Политеха Лариса Волкова.
Пептидные комплексы быстро "атакуют" клетки-мишени. Они обладают широким спектром действия, в том числе по отношению к штаммам, которые устойчивы к другим антибиотикам, и в этом их большое преимущество.
"Новый антибиотик эффективно боролся как с грамположительными, так и с грамотрицательными бактериями, он подавлял клинические штаммы золотистого и эпидермального стафилококков, кишечной палочки, с меньшей активностью лекарство боролось с синегнойной палочкой", - говорится в сообщении Пермского Политеха.
По словам ученых, сделан важный шаг в создании новых природных антибиотиков нового поколения, которые предполагается применять для лечения инфекций наружных покровов и слизистых, без внутривенного применения.