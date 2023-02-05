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4 часа назад

Ученые разработали иммунотерапию, помогающую похудеть

Мир24

Молекулярные биологи из Испании и США разработали подход, который меняет работу иммунных клеток-макрофагов таким образом, что они подавляют развитие очагов воспалений в жировой ткани. Это, в свою очередь, способствует похудению и нормализации уровня сахара в крови, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу испанского Национального центра исследований сердца и сосудов имени Карлоса III (CNIC).

Ученые разработали иммунотерапию, помогающую похудеть
Фото: Мир24Мир24

Профессор CNIC Давид Санчо и его коллеги разработали неортодоксальный подход, который позволяет бороться с ожирением и метаболическими последствиями его развития с помощью «перепрограммированных» макрофагов, одних из самых многочисленных и крупных клеток иммунной системы.

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По словам исследователей, макрофаги отвечают за борьбу с микробами, опухолевыми клетками, а также помогают организму очищать себя от клеточного мусора. Есть несколько разновидностей макрофагов, часть из них подавляет воспаления, а другие, наоборот, способствуют развитию очагов хронических воспалительных реакций. Развитие ожирения сопровождается появлением подобного рода очагов в жировой ткани.

При исследованиях ученые обнаружили, что макрофаги жировой ткани, способствующие развитию воспалений, чувствительны к нехватке кислорода при избытке жира в организме. В теории это позволяет подавлять развитие ожирения и его метаболических последствий, избирательно уничтожая определенный тип макрофагов.

Узнав об этом, ученые модифицировали геном мышей таким образом, что их противовоспалительные макрофаги при нехватке кислорода и избытке жира самоуничтожались. Как показали последующие наблюдения, животные значительно меньше набирали в весе при употреблении высококалорийной пищи, при этом у них не было диабета, гипертонии и прочих последствий ожирения. Генетики надеются, что схожим образом иммунотерапия будет влиять и на людей с лишним весом.

Российские ученые нашли способ определить предрасположенность людей к ожирению по слюне. Исследователям удалось выявить маркер, показывающий белковый состав биологической жидкости. По нему оцениваются важнейшие процессы, происходящие в организме на клеточном уровне.

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