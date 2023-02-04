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1 час назад

Какие лица кажутся людям красивее? Ответ науки

Ferra.ru

Два экспериментальных исследования студентов в Китае показали, что если сделать кожу лица более гладкой, то оно начнёт казаться людям красивее. Причём они даже не заметят, что что-то изменилось.

Какие лица кажутся людям красивее? Ответ науки
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В первом эксперименте 36 студентов попросили сравнить изображения лиц и ответить, одинаковы ли они. На одной фото из пары кожу разгладили с помощью программы. Что интересно, чем больше кожа лица на изображении была разглажена, тем лучше участники отличали оригинальную версию от улучшенной.

Анализ результатов второго эксперимента показал, что чем более гладкая кожа лица, тем более привлекательным оно воспринималось. Чем красивее было лицо, тем выше была вероятность того, что оно будет восприниматься как другое.

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