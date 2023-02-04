Какие лица кажутся людям красивее? Ответ науки

Два экспериментальных исследования студентов в Китае показали, что если сделать кожу лица более гладкой, то оно начнёт казаться людям красивее. Причём они даже не заметят, что что-то изменилось.

В первом эксперименте 36 студентов попросили сравнить изображения лиц и ответить, одинаковы ли они. На одной фото из пары кожу разгладили с помощью программы. Что интересно, чем больше кожа лица на изображении была разглажена, тем лучше участники отличали оригинальную версию от улучшенной.