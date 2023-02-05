Как соски женщины влияют на восприятие ее интеллекта

Новое исследование свидетельствует о том, что женщины с торчащими сосками воспринимаются как менее умные, менее нравственные и более беспорядочные.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Учёные отметили, что торчащие соски вызывают (желаемый или нежелательный) сексуальный интерес к женщине. Они решили изучить подробнее то, как люди воспринимают эрекцию сосков и заставляет ли это их относиться к человеку по-разному.

В исследовании 234 участника просмотрели 12 фотографий в случайном порядке. На снимках были шесть женщин с явно выступающими сосками и шесть женщин без явно выступающих сосков. После просмотра каждой фотографии участников просили ответить на такие вопросы, как «Насколько вероятно, что эта женщина изменяет своему партнёру», «Насколько она умна» и т.д.