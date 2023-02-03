Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
0° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
3 часа назад

Деменция усложняет лечение рака и повышает риски негативного исхода

FBM.ru

Медики назвали болезнь, которая усложняет лечение рака. Итоги работы учёных из Лидского университета Беккета в Британии были опубликованы в журнале CA: A Cancer Journal for Clinicians.

Как деменция влияет на лечение рака: отвечают ученые
Фото: FBM.ruFBM.ru

Так как во многих странах наблюдается старение населения, пациенты с раком становятся старше и имеют больше сопутствующих заболеваний, в числе которых деменция.

Был проведёт анализ более 30 исследований, которые посвящены деменции и раку. Выяснилось, что люди с деменцией могут быть не в состоянии описать симптомы, которые позволяют медику заподозрить рак на ранних стадиях. В связи с этим они часто попадают в больницу на поздних стадиях заболевания.

«Ещё диагностика осложняется тем, что медики не знают, как вести себя с пациентами, которые страдают от слабоумия. Мы советуем дополнительно обучать врачей-онкологов тому, как диагностировать деменцию и тому, как она проходит. Очень важно показывать пациентам картинки и объяснять всё простым языком. Им необходимо уделять больше времени для приёма и сделать его максимально «удобным» для больного», – отмечают специалисты.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители