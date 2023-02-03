Как деменция влияет на лечение рака: отвечают ученые

«Ещё диагностика осложняется тем, что медики не знают, как вести себя с пациентами, которые страдают от слабоумия. Мы советуем дополнительно обучать врачей-онкологов тому, как диагностировать деменцию и тому, как она проходит. Очень важно показывать пациентам картинки и объяснять всё простым языком. Им необходимо уделять больше времени для приёма и сделать его максимально «удобным» для больного», – отмечают специалисты.