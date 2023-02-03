Американские ученые заявили, что их исследование доказывает, что более активное лечение гипертонии позволяет головному мозгу лучше выводить отходы жизнедеятельности. А это, как отмечает Центральная Служба Новостей, в свою очередь, позволяет избежать развития нейродегенеративных болезней.
Исследователи анализировали данные МРТ головного мозга более шестисот участников с высоким кровяным давлением, но без диагностированных диабета, деменции и инсульта. В группу интенсивного лечения гипертонии вошло более 1/3 добровольцев.
В самом начале лечения объем окружающих сосуды головного мозга структур у всех был одинаковым. Однако, спустя 4 года было проведено повторное МРТ-исследование. И оно показало, что объем значительно уменьшился именно в группе интенсивного лечения. В группе стандартного лечения позитивных изменений не произошло.