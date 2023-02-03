Развенчан миф о «витамине бессмертия»

Даже очень умный человек и дважды лауреат Нобелевской премии может сильно ошибаться. Как, например, отец молекулярной биологии Лайнус Полинг, открывший структуру белка. Этот гениальный ученый благодаря известности и огромному авторитету в научном сообществе сумел надолго распространить во всем мире миф, что сверхбольшие дозы витамина С способны излечить от простуды и множества других болезней, включая онкологию.

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В 1970 году великий химик Лайнус Полинг опубликовал первую книгу под названием «Витамин С и простуда», в которой призывал американцев принимать по 3000 мг витамина С ежедневно. Эта доза в 50 раз превышает допустимую суточную норму. Но книга стала бестселлером, и 50 миллионов американцев радостно последовали совету химика Полинга. А вскоре огромные дозы витамина С стали принимать и миллионы людей по всему свету, потому что мода и надежда победить все болезни простым способом очень заразительны.

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С продуктами питания, фруктами и овощами человек никогда столько витамина С в сутки не примет, потому что объемы желудка все-таки ограничены. Речь идет лишь о больших дозах витамина С в виде порошков или драже. Именно поэтому до появления синтезированных витаминов люди знали только о тех болезнях, которые развиваются при их недостатке, это авитаминоз, цинга и другие, но не было такого понятия, как «передозировка витаминов». Благодаря Лайнусу Полингу - появилось.

Лайнус Полинг стал принимать большие дозы витамина С в конце 1960-х годов по совету биохимика Ирвинга Стоуна. В то время Полинга мучили частые простуды. И на время они отступили. Основываясь на своем ограниченном личном опыте, Полинг начал настойчиво рекомендовать мегадозы витамина С всем и каждому. А потом и вовсе объявил, что нашел источник молодости и что витамин С якобы помогает от всего на свете: от катаракты, психических заболеваний, туберкулеза, змеиных укусов, лучевой болезни, проказы, дизентерии, болезней сердца и т. д.

Результаты многочисленных лабораторных исследований и экспериментов на добровольцах в различных институтах, доказывающие, что это не так, великий ученый попросту отметал. Они не укладывались в его теорию.

Сам ученый свято верил, что витамин С — это «витамин бессмертия». И принимал его в лошадиных дозах, а также жене прописывал, уверяя всех знакомых, что благодаря этому они с супругой чувствуют себя великолепно, совсем якобы перестали болеть и надеются прожить до 100 лет, а может, и больше. Полинг заявлял, что «75% всех случаев рака может предупредить и вылечить один только витамин С». По иронии судьбы Лайнус Полинг и его супруга Ава скончались от рака, хотя, по мнению ученого, витамин С должен был их от онкологии защитить. Они умерли в солидном возрасте (ученый скончался в 93 года), но до 100 лет недотянули.

На сегодняшний день научно доказано, что небольшие дозы витамина С могут служить профилактикой заболевания простудой и укрепляют кровеносные сосуды. Но на пике ОРВИ или гриппа лечиться витаминами не стоит: вирусы тоже их используют для пополнения своих запасов энергии. А вот в период выздоровления и восстановления рекомендуемые врачом (или на упаковке пачки) дозы поливитаминов будут полезны.

Принимать мегадозы витамина С опасно для здоровья. Передозировка аскорбиновой кислоты ведет к образованию камней в почках, препятствует всасыванию важного для человека витамина В12, а также может ускорять развитие некоторых видов рака.