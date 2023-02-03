Ученые доказали, что мнение о пользе бокала вина в день – миф

Наверняка всем известно мнение о пользе бокала вина в день. Учёные из Европейской ассоциации кардиологов заявили, что это миф и любая доза этанола вредна для человека.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Они провели исследование, показавшее, что даже незначительная доза алкоголя, если её употреблять систематически, может стать причиной разных сердечно-сосудистых заболеваний.

По их словам, в вине правда есть вещества, улучшающие работу сердца, но, содержащийся в нём этанол плохо влияет на печень, желудок, а также поджелудочную железу.

Систематическое употребление спиртного негативно влияет на работу практически всего организма и даже может спровоцировать развитие раковых опухолей. Кроме того, появляются внешние заметные недостатки, к примеру, сухая кожа, отёки, ломкость волос и ногтей.