Ученые доказали, что мнение о пользе бокала вина в день – миф

Наверняка всем известно мнение о пользе бокала вина в день. Учёные из Европейской ассоциации кардиологов заявили, что это миф и любая доза этанола вредна для человека.
Они провели исследование, показавшее, что даже незначительная доза алкоголя, если её употреблять систематически, может стать причиной разных сердечно-сосудистых заболеваний.
По их словам, в вине правда есть вещества, улучшающие работу сердца, но, содержащийся в нём этанол плохо влияет на печень, желудок, а также поджелудочную железу.
Систематическое употребление спиртного негативно влияет на работу практически всего организма и даже может спровоцировать развитие раковых опухолей. Кроме того, появляются внешние заметные недостатки, к примеру, сухая кожа, отёки, ломкость волос и ногтей.
Один бокал вина или пива содержит не более 12 грамм этанола. Эта доза может разрушать нервные клетки мозга, которые не могут восстанавливаться. При систематическом употреблении алкоголя у человека начинается тремор рук и нестабильный сердечный ритм, что может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. В связи с чем учёные утверждают, что мнение о пользе одного бокала вина в день является мифом.