Более интенсивное лечение гипертонии помогает мозгу избавляться от отходов

Ученые из семи университетов США выяснили, что более интенсивное лечение гипертонии позволяет мозгу лучше выводить отходы жизнедеятельности. Результаты исследования представлены на Международной конференции по инсульту в Далласе.

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Ранее некоторые исследования показали, что пульсация мозговых артерий при каждом сердечном сокращении способствует выведению токсичных отходов из мозга. Высокое кровяное давление в течение длительного времени делает артерии жесткими, нарушая их функцию и способность выводить токсины. Этот процесс можно обнаружить по расширению периваскулярных пространств мозга — структур, которые окружают сосуды мозга.

Исследователи проанализировали МРТ-сканы головного мозга 658 участников. У всех участников было высокое кровяное давление, но ни у кого ранее не диагностировали диабет (тип 1 или 2), деменцию или инсульт.

После первого МРТ 243 человека вошли в группу интенсивного лечения гипертонии: их целевое систолическое артериальное давление должно было составить по итогу менее 120 мм рт. ст., а 199 человек вошли в группу стандартного лечения: их целевое давление — 140 мм рт. ст. и ниже. В начале исследования объем периваскулярных пространств был одинаковым у участников из обеих групп. Спустя примерно четыре года лечения гипертонии каждый участник вновь пришел на МРТ-исследование. Объем периваскулярных пространств значительно уменьшился в группе интенсивного лечения, но не изменился в группе стандартного лечения.