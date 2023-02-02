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1 час назад

Биологи исправили повреждения в мозге крысы с помощью "заплатки" из человеческих нейронов

Газета.Ru

Ученые из Пенсильванского университета успешно пересадили крысе органоиды головного мозга человека, которые прижились и научились выполнять нормальные функции крысиного мозга. Исследование опубликовано в журнале Cell Stem Cell.

Повреждения в мозге крысы исправили с помощью человеческих нейронов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследователи вырастили нейроны, полученные из стволовых клеток человека, в течение примерно 80 дней, после чего пересадили их в мозг взрослых крыс. Перед этим животным нанесли травмы зрительной коры. В течение трех месяцев ученые наблюдали за интеграцией пересаженных органоидов: они пронизывались сетью сосудов, увеличивались в размерах, образовывали связи с нервными клетками крысы. Ученые использовали особые светящиеся вирусы, чтобы отследить физические связи между органоидами и нейронами животных.

Для измерения активности отдельных нейронов биологи применили зонды-электроды. Ученые обнаружили, что когда животные видели мигающий свет, нейроны внутри органоидов активно реагировали на стимул. Это доказывает, что органоиды были способны не только интегрироваться с мозгом, но и обучиться специфическим функция зрительной коры. Похожие результаты ранее были получены в других работах, но приживание органоидов занимало в разы больше времени.

Исследование может стать первым шагом к использованию органоидов для восстановления поврежденных участков мозга.

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