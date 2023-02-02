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2 часа назад

«Батарейка на исходе»: биохакер назвал три признака истощения организма

Вечерняя Москва

Человечество переживает энергетический кризис, в этом уверена профессиональный биохакер, эксперт в сфере молекулярной биологии, доктор Молли Малуф. Большинство взрослых людей мало двигаются, работают за письменным столом, злоупотребляют спиртным и перекусывают нездоровой пищей. Такой токсичный образ жизни часто приводит к митохондриальной дисфункции. Митохондрии — это так называемые батарейки в клетках человека, которые превращают органические вещества из пищи в энергию для тела. Эксперт назвала явные признаки того, что человек истощен, и его «батарейка» на исходе, пишет британское издание The Telegraph.

Биохакер назвал три признака истощения организма
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Частые перекусы

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Многие грешат частыми перекусами, но с возрастом уровень сахара в крови труднее поддается регулированию. Метаболизм замедляется, а это повышает риск появления таких проблем со здоровьем, как преддиабет и ожирение. Даже у тех, кто выглядит стройным, может быть нарушен обмен веществ.

По словам доктора Малуф, поддержание низкого уровня сахара в крови и ускоренного метаболизма помогает митохондриям работать лучше и вырабатывать больше энергии.

Оторванность от близких

Когда у человека мало свободного времени для досуга с близкими, страдает не только социальная жизнь, но и митохондрии. Окситоцин, гормон, который выделяется при общении с любимыми, помогает поддерживать органоиды в клетках.

Ранняя седина

Недостаток энергии затрагивает не только людей среднего возраста, но и молодых. Преждевременное поседение — следствие стресса, влияющего на молодежь. От него страдают около 14 процентов людей в возрасте до 30 лет, отметила эксперт.

Как восстановиться

Перезагрузить митохондрии помогут ранние подъемы, уверена медик. Исследования показали, что люди среднего возраста, которые встают раньше, как правило, ходят пешком на 20–30 минут больше, чем люди, которые спят дольше. Это помогает первым не набирать вес.

Также Малуф посоветовала не пренебрегать общением с близкими, отказаться от перекусов и стараться не есть пять часов между приемами пищи, чтобы приучить тело использовать жировые отложения в качестве источника энергии.

Если завтракать не раньше 10 утра и ужинать не позднее 7 вечера, это также поможет разогнать обмен веществ. Организм будет сжигать жир вместо углеводов, а человек стройнеть.

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