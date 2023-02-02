Ученые нашли способ борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериями

Ученые Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии в рамках национального проекта «Наука и университеты» разработали способ борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериями, а именно успешно провели исследования терапевтической эффективности ферментов бактериофагов, способных расщеплять полисахаридную капсулу патогенных бактерий. Об этом «Ленте.ру» сообщил ведущий научный сотрудник центра Николай Воложанцев.

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Специалисты центра разработали экспериментальные образцы препаратов, которые активны против наиболее распространенных в госпитальной среде бактерий: Acinetobacter baumannii и Klebsiella pneumoniae. Они являются устойчивыми перед антибиотиками.

«Использование истинно вирулентных бактериофагов и высокоспецифичных фаговых деполимераз, ответственных за расщепление капсульных полисахаридов и прикрепление к бактериальной клетке-хозяину, может быть достаточно эффективным подходом для контроля распространения антибиотикоустойчивых бактериальных клеток A. baumannii и K. pneumoniae и формируемых ими биопленок», — объяснил Воложанцев.

В экспериментах специалистам удалось получить убедительные данные о терапевтической эффективности ферментов при лечении инфекции. Высокая специфичность предполагает их использование в виде комплексных препаратов, в том числе в комбинации с антибиотиками.