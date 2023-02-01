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1 час назад

Правда ли, что жевание помогает при стрессе, боли и снижает аппетит

Ferra.ru

Научные исследования показывают, что жевание даёт множество преимуществ для здоровья. Оно полезно для улучшения работы мозга, для снижения беспокойства и стресса, помогает при боли, голоде, может улучшить результаты экзаменов.

Правда ли, что жевание помогает при стрессе и снижает аппетит
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследования демонстрируют, что если человек не может правильно жевать (например, из-за потери зубов, болезней дёсен), то это оказывает влияние на гиппокамп. В итоге вырабатываются гормоны стресса - глюкокортикоиды. Это ухудшает способность получать и обрабатывать информацию.

Один научный обзор показал, что плохое жевание связано с ускоренным снижением когнитивных функций, а также с риском развития деменции.

В ходе восьми исследований, в которых участвовали более 400 взрослых, выяснилось, что благодаря жевательной резинке у людей часто значительно уменьшалась тревожность.

Другой метаанализ восьми исследований продемонстрировал, что в группе, которой давали жвачку, было небольшое улучшение уровней устойчивого внимания и способности сохранять бдительность при решении интеллектуальных задач.

Также в ходе исследования 2019 года выяснилось, что те, кто использовал жевательную резинку, имели гораздо ниже уровни стресса, беспокойства, депрессии. Но показатели успеваемости были выше у людей, которые жевали резинку в течение 19 дней.

Люди, которые жевали резинку, сообщали в ходе одного исследования и об уменьшении боли со второго по пятый день после операции.

Кроме того, те, кто тщательнее пережёвывает пищу, едят меньше остальных. И это тоже научно доказано.

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