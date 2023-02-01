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1 час назад

Доказано: физическая активность улучшает сон

Ferra.ru

Для физического и психического благополучия человек должен получать достаточно качественного сна. Известно, что такой сон улучшает исход различных болезней, включая сердечно-сосудистые заболевания, нарушения обмена веществ, психические заболевания, деменцию. Сильно вредит здоровью и, например, бессонница, чрезмерная сонливость.

Как физическая активность влияет на ваш сон
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В ходе метаанализа 17 научных исследований выяснилось, что в Китае от бессонницы страдают 15% населения.

Команда учёных из Японии, Тайваня и Канады под руководством доцента Джавада Кухсари из Школы наук о знаниях Японского передового института науки и технологий изучила связь между малоподвижным образом жизни, качеством сна и физической активностью. Делалось это на основе выборки японцев среднего возраста.

В рамках исследования учёные обратили внимание на японцев в возрасте от 40 до 64 лет. Именно в это время начинаются первые проблемы со здоровьем. Опубликованы результаты работы были в Scientific Reports.

Эксперты заменили у участников 60 минут лёгкой физической активности или малоподвижного образа жизни на такое же количество физической активности, но умеренной и высокой интенсивности. Спустя неделю оказалось, что такое действие и правда улучшило качество сна у людей. Причём такой эффект наблюдался только у женщин.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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