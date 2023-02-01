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44 минуты назад

Ученые разработали лекарства, меняющие циркадные ритмы, для аккуратного заживления ран

Газета.Ruиещё 1

Ученые из Калифорнийского университета создали лекарство, которое воздействует на циркадные ритмы и влияет на синтез коллагена — белка, необходимого для восстановления кожи. Препарат будет особенно полезен для аккуратного заживления шрамов. Результаты научного исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Medicine.

Разработаны лекарства, меняющие циркадные ритмы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Неаккуратно зажившие шрамы могут доставлять дискомфорт человеку — болеть, влиять на диапазон движения пораженной части тела или привести к эмоциональному расстройству.

Большая выработка коллагена приводит к образованию шрамов, которые становятся более толстыми, рельефными и менее эластичными, чем окружающая кожа. Чтобы избежать этого, ученые стремились изменить экспрессию гена Npas2, который отвечает за регулирование циркадных ритмов организма.

«Предыдущие эксперименты показали, что у мышей с отключенным Npas2 значительно сокращается общее время заживления ран», – отметили ученые.

Исследователи выбрали пять соединений, которые влияют на Npas2. Два из этих препаратов показали свою эффективность, улучшая скорость миграции клеток и сводя к минимуму избыточный синтез коллагена. Авторы предупредили, что необходимы дополнительные исследования для объяснения того, как соединения работают для ускорения заживления.

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