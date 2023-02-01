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37 минут назад

В борьбе с "супербактериями" будут использовать серебряные наночастицы

Ferra.ruиещё 1

В новом исследовании ученые из Университета Флориды обнаружили, что сочетание серебряных наночастиц и антибиотиков эффективно против устойчивых к антибиотикам бактерий. Это открытие поможет создать новые средства лечения некоторых видов антибиотикоустойчивых инфекций.

В борьбе с "супербактериями" будут использовать серебряные наночастицы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Серебряные наночастицы представляют собой новый рубеж в использовании драгоценного металла для борьбы с бактериями. Так, исследовательская группа проверила, усиливают ли коммерчески доступные наночастицы серебра силу антибиотиков и позволяют ли эти препараты противостоять тем самым бактериям, которые эволюционировали, чтобы противостоять им.

И да, они обнаружили, что наночастицы серебра и распространенный класс антибиотиков широкого спектра действия работают вместе “синергетически", сказал Даниэль Чиж, старший автор исследования. "В сочетании с небольшим количеством серебряных наночастиц количество антибиотика, необходимое для подавления бактерий, уменьшилось в 22 раза, что говорит нам о том, что наночастицы делают препарат гораздо более мощным".

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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