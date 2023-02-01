Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+2° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
3 часа назад

Учёные подтвердили зависимость ожирения от генетики

Сибмеда

Целью нового исследования стала проверка связи с ожирением изменений в 5 генах: IPX3, MC4R, TMEM18, PPARG и FTO.

Учёные подтвердили зависимость ожирения от генетики
Фото: СибмедаСибмеда

Исследование провели учёные медико-генетического центра Genotek совместно с Обнинским институтом ядерной энергетики. На основе клиентской базы центра была составлена выборка, в которую вошли данные 21 тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

Результаты анализа подтвердили ассоциацию полиморфизмов генов FTO (rs9939609), M4CR (rs17782313) и TMEM18 (rs6548238) с риском ожирения и высоким индексом массы тела (ИМТ). Мутации в этих генах существенно увеличивают риск ожирения и оказывают влияние на определённые процессы в организме человека – в том числе, на чувство голода, насыщения и пищевое поведение, – об этом говорится в пресс-релизе Genotek.

Специалисты указывают: ожирение – это опасное хроническое заболевание, на возникновение которого влияют не только наследственные факторы, но и образ жизни: отсутствие достаточной физической активности, приверженность к жирной и высококалорийной пище, чрезмерное употребление алкоголя, высокий уровень стресса и экологические факторы.

Избыточное отложение жира, в свою очередь, провоцирует ряд других патологий органов и систем: страдает сердечно-сосудистая система, пищеварительная, репродуктивная, эндокринная и т.д. На этом фоне повышаются и риски онкологических заболеваний.

Ранее Genotek предоставлял данные о том, что каждый пятый россиянин имеет генетический риск ожирения. По данным ВОЗ за 2022 год избыточному отложению жира подвержены порядка 55,5% взрослых россиян.

Наука,ВОЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители