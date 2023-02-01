Учёные подтвердили зависимость ожирения от генетики

Целью нового исследования стала проверка связи с ожирением изменений в 5 генах: IPX3, MC4R, TMEM18, PPARG и FTO.

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Исследование провели учёные медико-генетического центра Genotek совместно с Обнинским институтом ядерной энергетики. На основе клиентской базы центра была составлена выборка, в которую вошли данные 21 тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

Результаты анализа подтвердили ассоциацию полиморфизмов генов FTO (rs9939609), M4CR (rs17782313) и TMEM18 (rs6548238) с риском ожирения и высоким индексом массы тела (ИМТ). Мутации в этих генах существенно увеличивают риск ожирения и оказывают влияние на определённые процессы в организме человека – в том числе, на чувство голода, насыщения и пищевое поведение, – об этом говорится в пресс-релизе Genotek.

Специалисты указывают: ожирение – это опасное хроническое заболевание, на возникновение которого влияют не только наследственные факторы, но и образ жизни: отсутствие достаточной физической активности, приверженность к жирной и высококалорийной пище, чрезмерное употребление алкоголя, высокий уровень стресса и экологические факторы.

Избыточное отложение жира, в свою очередь, провоцирует ряд других патологий органов и систем: страдает сердечно-сосудистая система, пищеварительная, репродуктивная, эндокринная и т.д. На этом фоне повышаются и риски онкологических заболеваний.