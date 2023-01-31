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37 минут назад

Ученые снова остановили испытание вакцины от ВИЧ из-за ее неэффективности

Газета.Ru

Фармацевтическая компания Janssen сообщила на официальном сайте об остановке испытаний своей вакцины от ВИЧ из-за ее неэффективности.

Ученые снова остановили испытание вакцины от ВИЧ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Последние эксперименты показали, что препарат не эффективен в защите от заражения ВИЧ в группе риска. Уколы не приводили к значимому по сравнению с плацебо увеличению нейтрализующих антител. При этом никаких проблем с безопасностью вакцины ученые не обнаружили.

Третья фаза клинических исследований началась в 2019 году и закончилась в октябре 2022 года. В ней приняли участие 3900 человек из групп риска из Аргентины, Бразилии, Италии, Мексики, Перу, Польши, Пуэрто-Рико, Испании и США. Участникам вводили вакцину четыре раза в течение года. Официально результаты третьей фазы не опубликованы.

По словам исполнительного директора Коалиции по содействию разработкам вакцины против ВИЧ Митчелла Уоррена, по меньшей мере пять экспериментальных вакцин против ВИЧ не смогли продемонстрировать эффективность. Ранее компания приостановила испытания еще одной своей вакцины от ВИЧ по тем же причинам.

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