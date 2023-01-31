Ученые снова остановили испытание вакцины от ВИЧ

Фармацевтическая компания Janssen сообщила на официальном сайте об остановке испытаний своей вакцины от ВИЧ из-за ее неэффективности.

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Последние эксперименты показали, что препарат не эффективен в защите от заражения ВИЧ в группе риска. Уколы не приводили к значимому по сравнению с плацебо увеличению нейтрализующих антител. При этом никаких проблем с безопасностью вакцины ученые не обнаружили.

Третья фаза клинических исследований началась в 2019 году и закончилась в октябре 2022 года. В ней приняли участие 3900 человек из групп риска из Аргентины, Бразилии, Италии, Мексики, Перу, Польши, Пуэрто-Рико, Испании и США. Участникам вводили вакцину четыре раза в течение года. Официально результаты третьей фазы не опубликованы.