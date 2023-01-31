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1 час назад

Ученые нашли лекарство от алкоголизма

Ferra.ruиещё 2

Научно-исследовательский институт Скриппса сообщил, что учёным удалось вылечить у мышей алкогольную зависимость с помощью антидепрессанта.

Ученые нашли лекарство от алкоголизма
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследователи провели опыты с MAP4343, молекулой стероидного типа, которая проходит клинические испытания в качестве антидепрессанта. Препарат дали мышам с зависимостью от алкоголя.

Через шесть недель у животных, которым давали MAP4343, среднее ежедневное потребление алкогольных паров снизилось почти до нормы. Кроме того, у них нормализовался уровень гормона стресса кортикостерона в крови.

Учёным теперь предстоит испытать препарат тщательнее.

Наука,НИИ "Экран",
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