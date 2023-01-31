Ученые нашли лекарство от алкоголизма

Исследователи провели опыты с MAP4343, молекулой стероидного типа, которая проходит клинические испытания в качестве антидепрессанта. Препарат дали мышам с зависимостью от алкоголя.

Через шесть недель у животных, которым давали MAP4343, среднее ежедневное потребление алкогольных паров снизилось почти до нормы. Кроме того, у них нормализовался уровень гормона стресса кортикостерона в крови.