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1 час назад

Бессонницу научились лечить воздействием звука на мозг

Ferra.ru

Исследователи из Медицинской школы Университета Уэйк Форест разработали нейротехнологию, способную помочь справиться с бессонницей и улучшить общее состояние здоровья.

Бессонницу научились лечить воздействием звука на мозг
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В основе системы CR-SOP лежит более продвинутая версия неинвазивной технологии HIRREM. Она отслеживает мозговые волны пользователя с помощью датчиков на коже головы и преобразует определённые частоты в звуковые сигналы.

Они, в свою очередь, в режиме реального времени отражаются обратно пользователю через наушники. Суть технологии заключается в том, что мозг как бы «слушает» сам себя и снимает стресс, который может быть причиной бессонницы.

Результаты тестирования новой технологии показали, что у участников, использовавших её, уменьшились симптомы бессонницы, а также значительно улучшились показатели вариабельности сердечного ритма и чувствительности барорефлекса. Оба фактора являются важными показателями вегетативного здоровья.

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