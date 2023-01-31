Бессонницу научились лечить воздействием звука на мозг

В основе системы CR-SOP лежит более продвинутая версия неинвазивной технологии HIRREM. Она отслеживает мозговые волны пользователя с помощью датчиков на коже головы и преобразует определённые частоты в звуковые сигналы.

Они, в свою очередь, в режиме реального времени отражаются обратно пользователю через наушники. Суть технологии заключается в том, что мозг как бы «слушает» сам себя и снимает стресс, который может быть причиной бессонницы.