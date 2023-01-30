Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+12° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
1 час назад

Психологи установили, что гипноз улучшает медленный сон

Газета.Ru

Исследование психологов из Тюбингенского университета в Германии показывает, что гипноз перед 90-минутным дневным сном улучшает качество медленной фазы сна и увеличивает выработку гормонов пролактина и альдостерона. Исследование было опубликовано в Communications Biology.

Психологи установили, что гипноз улучшает медленный сон
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сон имеет две фазы: медленную и быструю. Первая играет важную роль в регулировании выброса различных гормонов, включая гормон роста, кортизол (отвечает за стресс), пролактин (усиливает пролиферацию клеток молочных желез и выделение молока) и альдостерон (отвечает за удерживание солей натрия и выделение калия почками). Она также регулирует вегетативную нервную систему, уменьшая активность симпатической части, которая наиболее активна во время стресса.

Видео дня

В эксперименте приняли участие 23 здоровых человека, которые набрали высокие балы по шкале внушаемости. Они подверглись двум сеансам гипноза, каждый из которых включал 90-минутный дневной сон в лаборатории.

На первом сеансе участники слушали гипнотическую аудиозапись во время засыпания (спокойный голос, который предлагал заснуть), на другом сеансе они слушали нейтральный контрольный текст.

Сон регистрировался полисомнографически, включая электрокардиографию для определения вариабельности сердечного ритма (ВСР).

Исследователи также брали образцы крови у участников за 90 минут до сеанса, а также через 10 и 20 минут после окончания сеанса, чтобы измерить уровень гормонов.

Результаты показали, что гипнотическое внушение увеличило время медленной фазы сна почти вдвое по сравнению с контрольной группой.

Общее время сна, время засыпания и субъективное качество сна остались неизменными.

"Эта простая в использовании гипнотическая техника также воздействует на основные параметры, которые выполняют различные важные физиологические функции, включая регуляцию роста, метаболизма, иммунитета, восстановления тканей и сердечно-сосудистой деятельности, настоящие результаты открывают широкий спектр потенциальных применений используемых гипнотических внушений", – отметили ученые.

Однако стоит подчеркнуть, что выборка в исследовании была небольшой, поэтому в будущем необходимо провести повторные эксперименты с большим количеством участников.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители