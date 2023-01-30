Ученые обнаружили ген, который нарушает расщепление алкоголя

Вариант гена, который вызывает реакцию «алкогольного прилива», увеличивает риск сердечных заболеваний, вызывая воспаление кровеносных сосудов, особенно у пьющих людей.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Около 8 процентов населения мира имеют вариант гена под названием ALDH2*2, который снижает способность организма усваивать алкоголь и вызывает такие неприятные симптомы, как покраснение кожи вскоре после того, как люди выпьют. Теперь исследователи показали, почему эта мутация также повышает риск сердечных заболеваний.

Видео дня

«Мы пытаемся понять, почему ALDH2*2 связан с повышенным риском ишемической болезни сердца на клеточном уровне», — говорит Хунчао Го из Стэнфордского университета в Калифорнии.

Ген ALDH2 кодирует одну из версий фермента алкогольдегидрогеназы, который расщепляет токсичные ацетальдегиды, образующиеся при метаболизме алкоголя, а также уничтожает другие вредные вещества, известные как свободные радикалы.

Мутация ALDH2*2 останавливает работу фермента. Люди с этой мутацией имеют повышенный риск многих заболеваний, включая болезни сердца, диабет и различные виды рака. Почему этот вариант увеличивает риск сердечных заболеваний, неясно.

Хунчао Го и его коллеги сначала проанализировали данные из биобанков в Японии и Великобритании. Они обнаружили, что риск сердечных заболеваний в четыре раза выше у регулярно пьющих людей с ALDH2*2.

Затем у добровольцев они измерили способность кровеносных сосудов расширяться с помощью устройства под названием EndoPAT. У людей с нормальным геном ALDH2 этот показатель увеличивается после употребления алкоголя, а у людей с ALDH2*2 снижается. Это может показаться странным, учитывая, что люди с ALDH2*2 краснеют, когда пьют, но гиперемия вызвана выбросом гистамина, говорит Джозеф Ву, член команды из Стэнфорда.

Затем они создали стволовые клетки человека с вариантом ALDH2*2 и получили из них эндотелиальные клетки — тип клеток, которые выстилают кровеносные сосуды. Они обнаружили, что клетки ALDH2*2 имеют более высокий уровень свободных радикалов и воспаления, чем нормальные эндотелиальные клетки, а также менее способны генерировать оксид азота, который помогает расслабить кровеносные сосуды. Все эти эффекты усугублялись воздействием на клетки алкоголя.

Вариант гена также нарушает рост новых кровеносных сосудов.