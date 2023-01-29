Ученые: изменение речи может быть первым симптомом Паркинсона

Литовские учёные: изменение речи может быть первым симптомом болезни Паркинсона. Считается, что диагностировать болезнь Паркинсона на ранней стадии сложно. Но исследователи не прекращают работу и сделали очередной шаг в её изучении. Ранее самыми молодыми симптомами этого заболевания считались тремор, замедленность, скованность движений и нарушения координации.

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Литовские учёные-медики пришли к выводу, что на самом деле до появления известных к данному моменту симптомов болезнь Паркинсона может проявиться в другом.

«Изменения речи зачастую начинаются даже раньше, чем проблемы с двигательной функцией», — отметил Ритис Маскелюнас, специалист по обработке данных из Каунасского технологического университета.

Этот фактор связывают с тем, что по мере нарушения моторики нарушаются функции голосовых связок, диафрагмы и лёгких.

Чаще всего заболевание проявляет себя после 50 лет. Причиной его развития считается гибель нервных клеток в той области головного мозга, которая отвечает за выработку дофамина, — он, в свою очередь, помогает координировать движения тела.