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1 час назад

Литовские учёные: изменение речи может быть первым симптомом болезни Паркинсона

Секрет Фирмыиещё 1

Литовские учёные: изменение речи может быть первым симптомом болезни Паркинсона. Считается, что диагностировать болезнь Паркинсона на ранней стадии сложно. Но исследователи не прекращают работу и сделали очередной шаг в её изучении. Ранее самыми молодыми симптомами этого заболевания считались тремор, замедленность, скованность движений и нарушения координации.

Ученые: изменение речи может быть первым симптомом Паркинсона
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Литовские учёные-медики пришли к выводу, что на самом деле до появления известных к данному моменту симптомов болезнь Паркинсона может проявиться в другом.

«Изменения речи зачастую начинаются даже раньше, чем проблемы с двигательной функцией», — отметил Ритис Маскелюнас, специалист по обработке данных из Каунасского технологического университета.

Этот фактор связывают с тем, что по мере нарушения моторики нарушаются функции голосовых связок, диафрагмы и лёгких.

Чаще всего заболевание проявляет себя после 50 лет. Причиной его развития считается гибель нервных клеток в той области головного мозга, которая отвечает за выработку дофамина, — он, в свою очередь, помогает координировать движения тела.

И чем больше клеток отмирает, тем сильнее болезнь прогрессирует. В результате состояние человека ухудшается настолько, что он с трудом может выполнять повседневные действия.

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