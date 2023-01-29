Почему женщины стареют раньше мужчин

Разбираемся вместе с психологом и врачом.

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Замечали, что мужчины 40+ зачастую выглядят значительно моложе своих ровесниц-женщин? Такое встречается нередко. И это при том, что большинство представительниц прекрасного пола посещают косметологов или как минимум пользуются уходовой косметикой. В чём же причина?

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Взгляд психолога

"Женщины по своей сути более эмоциональны, поэтому сильнее подвержены стрессу. Да, они и справляются с ним быстрее, чем мужчины (причина — в разнице реакций на физическом и психическом уровнях), но последствия наступают всё равно. Разбираемся подробнее", — говорит психолог Анастасия Швыркова.

1. Влияние стресса

Итак, стресс, которому женщины очень подвержены, неминуемо отражается на их здоровье. Автоматически страдает и внешность: быстрее появляется седина; кожа становится менее эластичной, а ногти — ломкими; портится фигура.

Когда психика постоянно находится в возбуждении, сосуды сужаются, тело напрягается, кровь хуже циркулирует, витамины не усваиваются.

2. Кризис среднего возраста

И женщины, и мужчины проходят этап психологического кризиса среднего возраста. Кажется, что молодость уходит и про себя можно забыть. Это называется пессимизмом (негативный взгляд на жизнь). Он снижает самооценку и заставляет терять себя.

У представительниц прекрасного пола надлом часто происходит в самом опасном месте — уйдёт вера в свою красоту и привлекательность. Здесь могут быстро подтянуться и внутренние, и внешние подтверждения.

Женщина всегда должна чувствовать себя любимой и желанной. Когда в душе пустота и одиночество, у неё опускаются руки, не хочется выглядеть лучше. Наступает апатия. Постепенно она превращается в депрессию. Затем — в хроническую депрессию. Тут уж точно не до молодости…

Взгляд врача

"Предлагаю разобраться с тем, из-за чего представительницы прекрасного пола могут выглядеть старше, заглянув в физиологию. Какие процессы протекают по-разному в мужском и женском организмах?", — отмечает Мария Магомедова, врач-дерматолог, косметолог, трихолог.

3. Износ систем

Гормональные системы женщины заточены на репродуктивную функцию. Пока женщина вынашивает ребёнка, происходит огромный износ организма. При этом среднестатистическая продолжительность жизни женщин больше, чем у мужчин, но изнашивание организма у женщин начинается раньше.

4. Уровень тестостерона

Тестостерон — ключевой гормон старения кожи. Благодаря ему кожа у мужчин на 30% плотнее, дольше остается в тонусе и удерживает влагу. Но появление морщин заметнее и глубже. Эпидермис у них на 50% плотнее женского, а дерма толще на 15% и содержит на 22% больше коллагена. Поэтому кожа мужчин легче реагирует на внешние факторы и повреждения.

5. Уровень эстрогенов

На фоне недостаточности эстрогенов у женщин нарушается обмен коллагена. Это ведёт к истончению кожи, нарушению её способности связывать воду и падению эластичности. Меняются работа потовых желёз, рост волос, барьерная и восстановительная способности кожи.

6. Разная подкожно-жировая клетчатка

Подкожно-жировая клетчатка у мужчин гораздо тоньше. Соединительные перегородки между мышечными фасциями и дермой у мужчин идут под углом. При их заполнении происходит медленное выравнивание угла наклона перегородок. А значит, мужчинам неизвестна проблема апельсиновой корки (или она образуется крайне редко в патологических случаях). Также кожа мужчин отличается повышенным тургором и степенью растяжимости. Она редко подвержена растяжкам.

Женщин гендерное отличие подвело — те же перегородки у них расположены перпендикулярно коже. Плотные перемычки, соединяющие ткани, не растягиваются. Когда жировая ткань полностью заполняет ячейку, кожа над ней выпирает. Поэтому как при переполнении ячеек, так и при их опустошении легко образуется апельсиновая корка. Независимо от того, есть ли лишний жир или нет.

Когда же женщины выглядят моложе?

На самом деле до 50 лет реальная скорость старения мужчин и женщин одинакова. Мужчины выигрывают по ряду параметров, но часто речь лишь про внешние признаки. А вот после 50 лет процессы реально начинают течь по-разному, причём не в пользу сильного пола. Мужчины начинают стареть в два раза быстрее.

В результате от 60 до 70 лет женщины оказываются в физиологическом плане младше и здоровее мужчин.