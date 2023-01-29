Почему женщины стареют раньше мужчин

Разбираемся вместе с психологом и врачом.
Замечали, что мужчины 40+ зачастую выглядят значительно моложе своих ровесниц-женщин? Такое встречается нередко. И это при том, что большинство представительниц прекрасного пола посещают косметологов или как минимум пользуются уходовой косметикой. В чём же причина?
"Женщины по своей сути более эмоциональны, поэтому сильнее подвержены стрессу. Да, они и справляются с ним быстрее, чем мужчины (причина — в разнице реакций на физическом и психическом уровнях), но последствия наступают всё равно. Разбираемся подробнее", — говорит психолог Анастасия Швыркова.
Итак, стресс, которому женщины очень подвержены, неминуемо отражается на их здоровье. Автоматически страдает и внешность: быстрее появляется седина; кожа становится менее эластичной, а ногти — ломкими; портится фигура.
Когда психика постоянно находится в возбуждении, сосуды сужаются, тело напрягается, кровь хуже циркулирует, витамины не усваиваются.
И женщины, и мужчины проходят этап психологического кризиса среднего возраста. Кажется, что молодость уходит и про себя можно забыть. Это называется пессимизмом (негативный взгляд на жизнь). Он снижает самооценку и заставляет терять себя.
У представительниц прекрасного пола надлом часто происходит в самом опасном месте — уйдёт вера в свою красоту и привлекательность. Здесь могут быстро подтянуться и внутренние, и внешние подтверждения.
Женщина всегда должна чувствовать себя любимой и желанной. Когда в душе пустота и одиночество, у неё опускаются руки, не хочется выглядеть лучше. Наступает апатия. Постепенно она превращается в депрессию. Затем — в хроническую депрессию. Тут уж точно не до молодости…
"Предлагаю разобраться с тем, из-за чего представительницы прекрасного пола могут выглядеть старше, заглянув в физиологию. Какие процессы протекают по-разному в мужском и женском организмах?", — отмечает Мария Магомедова, врач-дерматолог, косметолог, трихолог.
Гормональные системы женщины заточены на репродуктивную функцию. Пока женщина вынашивает ребёнка, происходит огромный износ организма. При этом среднестатистическая продолжительность жизни женщин больше, чем у мужчин, но изнашивание организма у женщин начинается раньше.
Тестостерон — ключевой гормон старения кожи. Благодаря ему кожа у мужчин на 30% плотнее, дольше остается в тонусе и удерживает влагу. Но появление морщин заметнее и глубже. Эпидермис у них на 50% плотнее женского, а дерма толще на 15% и содержит на 22% больше коллагена. Поэтому кожа мужчин легче реагирует на внешние факторы и повреждения.
На фоне недостаточности эстрогенов у женщин нарушается обмен коллагена. Это ведёт к истончению кожи, нарушению её способности связывать воду и падению эластичности. Меняются работа потовых желёз, рост волос, барьерная и восстановительная способности кожи.
Подкожно-жировая клетчатка у мужчин гораздо тоньше. Соединительные перегородки между мышечными фасциями и дермой у мужчин идут под углом. При их заполнении происходит медленное выравнивание угла наклона перегородок. А значит, мужчинам неизвестна проблема апельсиновой корки (или она образуется крайне редко в патологических случаях). Также кожа мужчин отличается повышенным тургором и степенью растяжимости. Она редко подвержена растяжкам.
Женщин гендерное отличие подвело — те же перегородки у них расположены перпендикулярно коже. Плотные перемычки, соединяющие ткани, не растягиваются. Когда жировая ткань полностью заполняет ячейку, кожа над ней выпирает. Поэтому как при переполнении ячеек, так и при их опустошении легко образуется апельсиновая корка. Независимо от того, есть ли лишний жир или нет.
На самом деле до 50 лет реальная скорость старения мужчин и женщин одинакова. Мужчины выигрывают по ряду параметров, но часто речь лишь про внешние признаки. А вот после 50 лет процессы реально начинают течь по-разному, причём не в пользу сильного пола. Мужчины начинают стареть в два раза быстрее.
В результате от 60 до 70 лет женщины оказываются в физиологическом плане младше и здоровее мужчин.
Важно помнить, что позитивные люди, которые любят себя и уважают других, менее подвержены стрессу, а значит, выглядят лучше и живут дольше. Похоже, это и есть универсальный секрет молодости — и для мужчин, и для женщин.