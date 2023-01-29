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3 часа назад

Diabetologia: диабет 2-го типа повышает риск смерти от некоторых видов рака более чем в два раза

Газета.Ru

Ученые из Лестерского диабетического исследовательского центра выяснили, что наличие диабета 2-го типа увеличивает вероятность смерти от некоторых видов рака более чем в два раза. Исследование опубликовано в журнале Diabetologia.

Diabetologia: диабет II типа повышает риск смерти от рака
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В исследование включили более 137 тыс. человек. В среднем за каждым участником наблюдали около восьми лет. Ученые обнаружили, что за период с 1998 по 2018 год общая смертность снизилась для всех возрастных групп. Смертность от диабета 2-го типа, однако, выросла.

Исследование показало, что риск смерти от рака в целом был на 18% выше при наличии диабета 2-го типа. На 9% выше была смертность при раке молочной железы и в 2,4 раза выше — при раке толстой кишки.

Для некоторых видов рака ранее была показана связь с диабетом 2-го типа. К ним относятся рак печени, поджелудочной железы и эндометрия. При этих видах опухолей риск смерти при наличии диабета был в два раза выше.

Исследование также отметило увеличение смертности от рака молочной железы на 4,1% в год среди молодых женщин с диабетом 2-го типа.

Ученые считают, что длительное воздействие повышенного уровня сахара и инсулина в крови, резистентность к инсулину и хроническое воспаление может вызвать некоторые виды рака и потенциально сделать другие более смертельными.

Авторы работы предупреждают, что число смертей может резко возрасти, если не будут предприняты дополнительные меры для борьбы с эпидемией ожирения, которая связана и с ростом заболеваемости диабетом 2-го типа. Ранее это заболевание рассматривалось в основном как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний.

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