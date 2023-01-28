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52 минуты назад

Выяснилось, как обратить последствия воспаления в мозге при депрессии

Москва24

Ученые из Университета Эмори установили, что препарат, благодаря которому повышается уровень дофамина, может обратить вспять воспаления мозга при депрессии. Данное исследование было опубликовано в журнале Molecular Psychiatry.

Выяснилось, как обратить последствия воспаления в мозге при депрессии
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Они установили, что воспаление в мозге усугубляет основной признак депрессии – ангедонию, из-за которого у человека снижается мотивация и способность испытывать удовольствие, а также ослабевает желание что-либо делать. Подобное происходит в результате влияния воспаления на систему вознаграждения в мозге.

В исследовании принимали участие 40 пациентов с депрессией. У части из них были повышены показатели С-реактивного белка, что сообщало о высоком уровне воспаления. Половина пациентов принимала плацебо, другая половина – леводопу.

Леводопа обращала вспять воспаления мозга у людей с высоким уровнем С-реактивного белка.

Ученые отметили, что данные результаты могут быть использованы для скрининга пациентов с депрессией, которым необходим прием леводопы вместе с антидепрессантами.

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