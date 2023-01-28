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2 часа назад

Окситоцин как "гормон любви" скорее всего переоценен

Ferra.ru

Новое исследование может “усложнить” восприятие окситоцина в качестве "гормона любви". Выяснилось, что степные полевки, которые были генетически выведены без рецепторов окситоцина, все равно могут спариваться с другими и кормить своих детей грудью - поведение, которое всегда связывали с этим гормоном.

Окситоцин как "гормон любви" скорее всего переоценен
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Хотя окситоцин по-прежнему важен для полевок и других животных, включая человека, результаты исследования показывают, что это лишь один из многих факторов, влияющих на наше взаимодействие с другими людьми.

Окситоцин прозвали гормоном любви уже очень давно (и не просто так), а некоторые ученые даже предположили, что его недостаток может способствовать повышению риска развития депрессии, шизофрении, аутизма и не только.

Недавно ученые начали разрабатывать методы выборочного редактирования генов полевок с помощью CRISPR - метода, который обычно используется для изучения мышей и других животных. В рамках первоначальных испытаний этой технологии они решили посмотреть, что произойдет, если разводить полевок, у которых были отключены рецепторы окситоцина, что сводило на нет возможное влияние гормона на их развитие.

К их удивлению, мутантные полевки не сильно отличались от своих “нормальных” собратьев, даже в том, как они сближались со своими партнерами и как они заботились о своих детенышах.

Одним из объяснений может быть то, что у полевок, которые не могут перерабатывать окситоцин с самого начала жизни, биология может компенсировать его другими способами, чтобы обеспечить здоровое развитие.

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