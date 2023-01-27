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4 часа назад

Создана вакцина против смертельно опасного вируса Марбург

Lenta.ruиещё 1

В Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний разработали экспериментальную вакцину против смертельно опасного вируса Марбург, который вызывает геморрагическую лихорадку, подобную лихорадке Эбола. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Создана вакцина против смертельно опасного вируса Марбург
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалисты отмечают, что всего одна инъекция вакцины ChAd3-MARV способна создать защитный иммунитет в течение семи дней после вакцинации. Кроме того, исследуемая вакцина защищала нечеловеческих приматов, когда они подвергались воздействию смертельного вируса Марбург. Она состоит из аденовирусного вектора, который экспрессирует гликопротеин вируса Марбург (MARV).

Животные оставались защищенными от патогена при воздействии вируса через год после вакцинации. Исследователи также выявили антиген-специфические антитела в крови приматов.

Создание ChAd3-MARV рассматривается как важный шаг к достижению нескольких целей — вакцины для регионов, подверженных риску вспышек болезни Марбург, и разработки мер защиты на случай, если вирус будет использован биотеррористами.

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