Найден способ выявить болезнь Альцгеймера на ранней стадии

Британские ученые разработали тест, позволяющий диагностировать болезнь Альцгеймера за 3,5 года до проявления первых симптомов. Исследование провели в Институте психиатрии, психологии и неврологии при Королевском колледже Лондона, сообщает Brain.

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Ученые заявили, что компоненты крови человека могут влиять на формирование новых клеток мозга. Этот процесс известен как нейрогенез и происходит в гиппокампе – области мозга, ответственной за память и обучение.

Чтобы понять, какие изменения происходят в организме на самых ранних стадиях болезни Альцгеймера, ученые в течение ряда лет анализировали образцы крови 56 пациентов с умеренными когнитивными нарушениями. У 36 их них впоследствии официально подтвердили наличие деменции.

В ходе эксперимента ученые обрабатывали клетки мозга образцами крови пациентов и наблюдали за реакцией клеток. Результаты показали, что кровь добровольцев, у которых позднее обнаружили болезнь Альцгеймера, снижала нормальный рост и деление клеток, а также способствовала их ускоренной гибели. Но вместе с тем она также повысила трансформацию незрелых клеток мозга в нейроны гиппокампа.

Причины последнего явления ученые пока не установили. Согласно их теории, оно может возникнуть в качестве компенсации при ускоренной потере клеток головного мозга.