Найден способ выявить болезнь Альцгеймера на ранней стадии

Британские ученые разработали тест, позволяющий диагностировать болезнь Альцгеймера за 3,5 года до проявления первых симптомов. Исследование провели в Институте психиатрии, психологии и неврологии при Королевском колледже Лондона, сообщает Brain.
Ученые заявили, что компоненты крови человека могут влиять на формирование новых клеток мозга. Этот процесс известен как нейрогенез и происходит в гиппокампе – области мозга, ответственной за память и обучение.
Чтобы понять, какие изменения происходят в организме на самых ранних стадиях болезни Альцгеймера, ученые в течение ряда лет анализировали образцы крови 56 пациентов с умеренными когнитивными нарушениями. У 36 их них впоследствии официально подтвердили наличие деменции.
В ходе эксперимента ученые обрабатывали клетки мозга образцами крови пациентов и наблюдали за реакцией клеток. Результаты показали, что кровь добровольцев, у которых позднее обнаружили болезнь Альцгеймера, снижала нормальный рост и деление клеток, а также способствовала их ускоренной гибели. Но вместе с тем она также повысила трансформацию незрелых клеток мозга в нейроны гиппокампа.
Причины последнего явления ученые пока не установили. Согласно их теории, оно может возникнуть в качестве компенсации при ускоренной потере клеток головного мозга.
Негативные изменения в составе крови начались примерно за 3,5 года до постановки официального диагноза. Ученые отметили, что новый тест позволит заранее выявлять наличие заболевания и как можно раньше приступить к терапии.