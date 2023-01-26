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2 часа назад

Исследование: у живущих в деревне риск сердечной недостаточности на 19% выше, чем у горожан

Секрет Фирмыиещё 1

Исследование: у живущих в деревне риск сердечной недостаточности на 19% выше, чем у горожан. К такому выводу пришли учёные из Университета Вандербильта в США. Речь идёт о взрослых американцах, живущих в сельской местности или в городских условиях. И это при том, что есть немало жителей мегаполисов, которые мечтают о сельской жизни. И воздух чище, и суеты нет, думают они. И большинство уверено, что сельчане гораздо здоровее в принципе. Однако учёные смогли это опровергнуть.

У живущих в деревне риск сердечной недостаточности выше, чем у горожан
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Эксперты изучили статистические данные по здоровью взрослых жителей США. Учёные выбрали 27 000 взрослых, у которых изначально не было сердечной недостаточности и за которыми наблюдали в течение около 13 лет.

В итоге риск сердечной недостаточности у сельских жителей оказался примерно на 19% выше, чем у их городских ровесников. К тому же среди сельских чернокожих мужчин риск сердечных болезней оказался на 34% выше, чем у городских чернокожих мужчин. А для чернокожих женщин жизнь в деревне повышала риск на 18%, а для белых женщин — на 22%.

Пока точные причины таких различий озвучить не смогли. Учёные считают, что здесь нужно учитывать множество факторов, в том числе свою роль может играть и расизм, неравенство в доступе к медицинскому обслуживанию и нехватка продуктовых магазинов, в которых продаются недорогие и здоровые продукты.

Ранее «Секрет» сообщал, что внешность человека может сигнализировать о проблемах со здоровьем и даже о состоянии сердца.

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