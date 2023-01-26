Жирная еда лишает мозг способности регулировать аппетит

Исследователи обнаружили, что диета с высоким содержанием жиров перестраивает мозг, снижает нашу способность регулировать аппетит и потребление калорий.

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Это открытие может помочь создать таблетку от ожирения, нацеленную на нейроны головного мозга. Эксперименты на крысах показали, что клетки, называемые астроцитами, контролируют химический путь к кишечнику. Однако постоянное употребление жирных и сладких продуктов нарушает эту связь.