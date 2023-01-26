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42 минуты назад

Исследование: жирная еда лишает мозг способности регулировать аппетит

Ferra.ru

Исследователи обнаружили, что диета с высоким содержанием жиров перестраивает мозг, снижает нашу способность регулировать аппетит и потребление калорий.

Жирная еда лишает мозг способности регулировать аппетит
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Это открытие может помочь создать таблетку от ожирения, нацеленную на нейроны головного мозга. Эксперименты на крысах показали, что клетки, называемые астроцитами, контролируют химический путь к кишечнику. Однако постоянное употребление жирных и сладких продуктов нарушает эту связь.

Учёные увидели, что кратковременное воздействие (от трёх до пяти дней) диеты с высоким содержанием жиров оказывает большое влияние на астроциты. Со временем они теряют чувствительность к такой пище. Примерно через 10-14 дней диеты с высоким содержанием жиров астроциты, по-видимому, перестают реагировать, и способность мозга регулировать потребление калорий теряется.

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