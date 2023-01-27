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3 часа назад

Чем полезен для сердца витамин А

Ferra.ruиещё 1

Исследования на мышах показали, что при ожирении у животных появляются нарушения в работе генов. Причём недостаток витамина А ещё больше усугубляет ситуацию.

Чем полезен для сердца витамин А
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Команда учёных из Ганноверской медицинской школы в Германии сформировала ожирение у мышей с дефицитом витамина А. Спустя 20 недель специалисты сравнили состояние сердца и обмен веществ тучных мышей с недостатком витамина А, а также мышей с ожирением, но с нормальным уровнем витамина А.

Оказалось, что у мышей с дефицитом витамина А была репрессия генов в сердце, которые связаны с извлечением энергии из жира, извлечением энергии из глюкозы и производством молекулы аденозинтрифосфата. Поэтому при ожирении лучше не допускать дефицита этого витамина.

Результаты исследования опубликованы в American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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